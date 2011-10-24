〔纽约汇市〕欧元/美元升至六周高位,料欧盟峰会将有正面结果(更新版)

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
(新增文末表格)
* 欧盟接近就EFSF杠杆化和银行资本重组达成协议
* 对希腊债务减计没有达成协议,使投资者持谨慎态度
* 美元/日圆接近纪录低位
路透纽约10月24日电---欧元兑美元周一升至六周高位,投资者越发相信欧洲领导人将在周三的第二次峰会上拿出解决欧债危机的广泛协议.
周末欧洲领导人就银行资本重组接近达成协议,欧元区官员称,法国和德国就如何使用欧洲金融稳定工具(EFSF)以防范欧债危机蔓延,接近达成协议.
在纽约交易时段的一开始,欧元虽回吐涨幅,但反转了跌势,显示市场再度乐观地认为周三将公布解决欧债危机的具体措施,尽管人们对民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.
总体来说,美元受到冷遇,鉴于人们对欧洲看法不太悲观,而且卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)第三季营收创下纪录高位,支撑了美国股市,市场的风险偏好上升.美元指数.DXY下跌0.3%,至76.151.
"投资者预期,随着周三欧盟峰会的结束,最糟糕的情况可以得到规避,"Forex.com驻新泽西州首席外汇策略师Brian Dolan称.
尾盘时,欧元/美元EUR=EBS上涨0.2%,至1.39211美元,此前高见9月8日以来最高位1.39570.
交易商称,在1.40美元有期权阻力位,甚至在周三峰会前就可能被攻破.这一水准同时与欧元200日移动均线切入位相吻合.
另一值得关注的关键水准是1.4040美元,这是5月至10月跌势的50%回档位.
但分析师称,如果周三峰会推迟发布令人信服的计划,甚至欧元区领导人推迟发布声明,都会使欧元下跌.
**怀疑声浪不绝于耳**
一些分析师仍怀疑周三峰会能否达成实质性协议.
投资顾问机构Black Swan Capital首席研究员JR Crooks称,他不能想像市场为何对周三峰会这麽有信心.
"用实际进展,而不是简单的市场价格变动衡量,一次次的峰会根本没用,"Crooks称.
与此同时,美元/日圆下跌,接近上周五触及的纪录低位,令交易商担心日本当局可能再次进场干预,以抑制日圆走强.美元/日圆JPY=EBS报76.071日圆,当日下跌0.3%.美元/日圆上周五在EBS电子交易平台上触及纪录低位75.78日圆.
日本财务大臣安住淳周一称,将对汇率的过度和投机性波动采取果断措施.他指出,美元/日圆低于76日圆没有反映出经济基本面.
与经济增长相关的澳元/美元AUD=D4涨1.0%,至1.0466美元,受益于澳洲主要贸易夥伴中国的经济数据.数据显示,10月中国制造业温和扩张,止住了三个月来的萎缩,反映了旺盛内需的韧性,可能将缓解中国经济突然放缓的忧虑.
中国是澳洲原材料的进口大国.
今日 上日 当日 今年以来 2010年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3925 1.3894 +0.22 +4.10 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.08 76.26 -0.24 -6.25 81.15
欧元/日圆 EURJPY= 105.98 105.92 +0.06 -2.44 108.63
美元/瑞郎 CHF= 0.8807 0.8827 -0.23 -5.66 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5990 1.5951 +0.24 +2.51 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0037 1.0069 -0.32 +0.70 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0469 1.0368 +0.97 +2.61 1.0203
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2266 1.2260 +0.05 -1.78 1.2488
欧元/英镑 EURGBP= 0.8706 0.8708 -0.02 +1.56 0.8572
新西兰元/美元 NZD= 0.8075 0.8023 +0.65 +3.65 0.7791
美元/挪威克朗 NOK= 5.5230 5.5385 -0.28 -5.13 5.8218
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6920 7.7235 -0.41 -1.25 7.7895
美元/瑞典克朗 SEK= 6.5412 6.5415 -0.00 -2.51 6.7098
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1115 9.1147 -0.04 +1.45 8.9809
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导