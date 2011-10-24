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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--10月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 财务大臣安住淳、经济财政大臣古川元久在内阁会议後主持新闻发布会.

企业面:

-- - Fanuc (6594.T)公布上半年业绩.

-- - Nidec6594.OS公布上半年业绩.

-- - 日立建机(6305.T)公布上半年业绩.

0030 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)全球执行长Andrew Witty在日本经济新闻领导力论坛上讲话.

0400 - 日本铁钢连盟召开例行新闻发布会.

0500 - 三个月天气展望.

0600 - 佳能(7751.T)第三季业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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