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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 06:50 BJT

《综述》美联储可能针对房市采取更多措施以扶助经济--纽约联储总裁

* 美联储将继续在职责范围内竭尽全力--杜德利

* 根据情况,可能针对房市采取更多措施

* 杜德利说,QE3是一个可能的选项

* 杜德利:今年末和明年通胀率应该下降

* 费希尔:不支持买进更多的抵押支持债券

路透纽约10月24日电---一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员周一表示,疲弱的房屋市场继续严重妨碍美国经济复苏,美联储可能采取更多措施压低抵押贷款利率来支持房市.

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,第三轮量化宽松(QE3)是美联储提振经济的一个可能选项.他说,"我认为美联储没有弹尽粮绝."

杜德利还对欧洲债务危机的"溢出"效应发出警告.他预计欧债危机将得到解决.但他关于房屋市场的评论可能加剧关于美联储下一步应该采取什麽行动的争论.

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