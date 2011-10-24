〔货币市场〕高质量短期资产供应减少的局面可能持续至2012年--穆迪

路透纽约10月24日电---穆迪投资服务公司周一表示,货币市场基金经理自2007年以来一直面对着高质量短期投资品种减少的局面,这种情形可能将持续至明年.

从供应面来说,因为短期结构性证券市场混乱,而且金融机构等关键领域发行的短期产品缩减,可获得的投资产品持续减少.此外穆迪在客户报告中还表示,区域性流动性压力阻碍了欧元计价货币市场基金的供应.

与此同时,穆迪指出,从需求面而言,监管更加严格,以及行业自我设限以降低可能无法满足投资者流动性需求的风险,也影响到货币市场基金.

不过穆迪表示,该行业中出现的几个趋势可能会抵消高质量短期投资产品减少的影响.这些趋势包括投资者对AAA级别公债支持的回购协议等有担保借贷产品的需求升温,以及企业商业票据发行的潜力增大.

"我们认为这些趋势可能会部分抵消上述挑战,尽管高质量资产供应减少仍将是个大问题,直到2012年."穆迪在报告中指出.

该评级机构表示,在2008年和信贷危机之前,货币市场基金经理投资于资产支持的商业票据,其中包括结构性投资载体等激进的投资工具.但自2007年以来,一些基金经理完全撤出资产支持商业票据市场,多数人只投资于质量较高的商业票据.

其还称,供/需因素的影响不仅限于资产支持商业票据.

"短期免税证券的供应,特别是市政浮息即期票据(VRDN)的供应也受到限制.虽然在2010年第四季有所上升,但当年VRDN的发行量共计267亿美元,较2009年的356亿美元减少25%."穆迪称.

"发行量的减少可归因于低利率,州和地方政府面临预算赤字挑战,以及欧洲银行业疑虑的连锁反应."

惠誉上周表示,美国货币市场基金在9月大幅减持法国银行业者发行的证券,因为担心後者对希腊资产的高度曝险.而希腊正面临违约风险.

惠誉指出,截至9月底,其追踪的一级货币市场基金将持有的法资银行所发行短期债比重降至6.7%,较8月底的11.2%大减42%.

这些基金同期还将欧洲银行业者资产的持有比重降低了14%.(完)