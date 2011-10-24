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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 07:15 BJT

《企业并购焦点》甲骨文将以约15亿美元收购RightNow,冲刺云技术市场

* 若有更高收购报价出现,双方的分收费为6,000万美元

* RightNow股价跳涨19%

* 同类云技术公司Egain股价上扬将近9%

路透10月24日电---美国软件生产商甲骨文ORCL.O敲定一项协议,将以大约15亿美元收购在线客户服务公司RightNow TechnologiesRNOW.O.此举引发市场揣测,认为其他所谓的云技术公司也将面临多宗并购.云技术公司通过互联网提供软件,数据和计算服务.

甲骨文的出价合每股43美元,较RightNow周五收盘溢价20%.RightNow股价周一收盘暴涨19.41%至42.94美元.甲骨文收高2.33%报32.87美元.

甲骨文正全力进军云技术市场,涉足的领域包括销售能力自动化,人力资源和数据库等系统.

"RightNow从甲骨文得到的报价非常优惠,我认为不会有其他公司来抢亲.不会再有这样的估值了."Pacific Crest分析师Brendan Barnicle说.

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