全球外汇市场10月25日主要消息

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月25日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後召开记者会.
0600 - 德国11月GfK消费者信心指数.
0645 - 法国10月消费者信心指数.
0800 - 意大利8月零售销售.
0830 - 英国第二季经常帐.
0845 - 英国央行总裁金恩与议会讨论央行采取更多量化宽松举措的决定.
0900 - 意大利10月消费者信心指数.
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.
1255 - 美国Redbook连锁店销售.
1300 - 美国标普/CaseShiller 8月房价指数.
1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行10月综合制造业指数.
1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)8月房价指数.
1400 - 美国经济谘商会10月消费者信心指数.
1400 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德、美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯参加众议院筹款委员会美中贸易关系听证会.
1400 - 美国财政部次长Charles Collyns参加众议院听证会.
1615 - 美国财政部长盖特纳在北卡罗来纳州参观康宁公司的光纤制造工厂後举行记者会.
1630 - 英国央行副总裁宾恩在日内瓦发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导