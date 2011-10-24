版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 06:48 BJT

全球外汇市场10月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後召开记者会.

0600 - 德国11月GfK消费者信心指数.

0645 - 法国10月消费者信心指数.

0800 - 意大利8月零售销售.

0830 - 英国第二季经常帐.

0845 - 英国央行总裁金恩与议会讨论央行采取更多量化宽松举措的决定.

0900 - 意大利10月消费者信心指数.

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.

1255 - 美国Redbook连锁店销售.

1300 - 美国标普/CaseShiller 8月房价指数.

1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行10月综合制造业指数.

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)8月房价指数.

1400 - 美国经济谘商会10月消费者信心指数.

1400 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德、美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯参加众议院筹款委员会美中贸易关系听证会.

1400 - 美国财政部次长Charles Collyns参加众议院听证会.

1615 - 美国财政部长盖特纳在北卡罗来纳州参观康宁公司的光纤制造工厂後举行记者会.

1630 - 英国央行副总裁宾恩在日内瓦发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐