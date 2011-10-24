日韩经济指标预测--10月25日-11月1日****

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透10月25日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月25日(二)
无重要经济数据公布.
10月26日(三)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -0.1% -2.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 409.9
外资投资日股(10亿日圆) -- 86.2
10月27日(四)
0330 日本央行利率决定 10月 -- 0-0.1%
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈馀28.3
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.4% -4.1%
(较上月) -0.4% -0.1%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 9月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.1%
2330 日本求职求才比 9月 0.67 0.66
失业率 4.4% 4.3%
2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -2.1% +0.6%
未来一个月工业生产预估 -- -2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +3.8%
10月30日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 83
2300 韩国工业生产(较前月) 9月 -- -1.9%
(较上年同期) -- +4.8%
2300 韩国服务业产出 9月 -- +0.5%
2315 日本制造业PMI 9月 -- 49.3
----------------------------------10月31日当周-------------------------------
10月31日(一)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%
2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.3%
11月1日(二)
2400 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48
2400 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16
0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%
(完)
--编译 张涛;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币
0914 GMT * 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌 * 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险 * 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50 * 英镑/美元下档风险较高 * 美元/日圆回升料昙花一现 * 英镑/日圆一目均衡云区图表： http://reut.rs/2kmbHCu (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导