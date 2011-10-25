中美或拟定大米检疫协议--贸易组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月24日电---一家大米贸易组织周一称，中美可能拟定大米检疫协议，双方动作或已进入最终步骤，协议缔约将意味着美国可对华出口大米。

一个月前，作为生物有害风险评估的部分举措，三名中方官员视察了美国种植水稻的几个州，与美国农业部官员讨论了相关议题。美国稻米组织自2006年起就致力于推动中国向美国敞开进口大米的大门。

美国稻米协会（USA Rice Federation）发言人称：“双方可能将拟定检疫协议。我认为，中方官员访美视察是最後步骤之一。”

路透社记者暂未联系到美国农业部发言人置评。

由于投资者认为，泰国洪水或促使中国从美国进口大米，美国稻米期货上涨3%，创一个月来新高。（完）