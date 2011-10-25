中美或拟定大米检疫协议--贸易组织

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日电---一家大米贸易组织周一称，中美可能拟定大米检疫协议，双方动作或已进入最终步骤，协议缔约将意味着美国可对华出口大米。
一个月前，作为生物有害风险评估的部分举措，三名中方官员视察了美国种植水稻的几个州，与美国农业部官员讨论了相关议题。美国稻米组织自2006年起就致力于推动中国向美国敞开进口大米的大门。
美国稻米协会（USA Rice Federation）发言人称：“双方可能将拟定检疫协议。我认为，中方官员访美视察是最後步骤之一。”
路透社记者暂未联系到美国农业部发言人置评。
由于投资者认为，泰国洪水或促使中国从美国进口大米，美国稻米期货上涨3%，创一个月来新高。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。