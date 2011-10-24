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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 07:04 BJT

《美股业绩焦点》卡特彼勒第三季获利飙升44%,预期明年会更好

* 第三季EPS为1.71美元,轻松超过预期

* 第三季营收增长41%,创公司最高纪录

* 预计2012年营收增长10-20%

* 股价盘後上涨5.5%,为道指贡献三分之一的涨幅

路透10月24日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布的季度获利上升44%,并预测明年需求强劲,表明其对全球经济持乐观看法.该公司是世界上最大的工程机械生产厂家之一.

该公司周一表示,由于矿业设备与建筑机械在全球多数市场销售强劲,预计2011年全年获利与营收将创下其纪录最高水平.这显示全球基础经济状况可能并不像人们普遍认为的那样糟糕.

卡特彼勒高管预计明年业绩将保持这种强劲增长势头,营收料将比今年最多增长20%.预计今年营收将达到580亿美元,创该公司的最高纪录.

"我们2011年业绩出色,2012年将有更好的表现,"卡特彼勒董事长兼执行长Doug Oberhelman表示.

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