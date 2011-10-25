传记透露乔布斯认为盖茨无创新天分

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月24日电---新书《乔布斯传》中表示，乔布斯认为微软(MSFT.O)创始人比尔・盖茨“没有创新天分”，并不适合做技术产品。

“比尔基本上没什麽创新天分，他也从未发明过任何东西。这是为什麽我觉得他投身于慈善事业要比做科技更舒服。”乔布斯生前对其传记作者艾萨克森（Walter Isaacson）称，“他只是厚脸皮地剽窃别人的想法。”

乔布斯称：“如果他年轻时曾吸毒，或者离家去印度静修院，他将会是一个更有见识的人。”

由艾萨克森撰写的《乔布斯传》纸质版于周一上市，不过电子版提前就于周日晚在苹果iBooks和亚马逊Kindle上发布。

就盖茨而言，他有些羡慕乔布斯在人们面前的魅力，不过也觉得这位科技巨人“作为一个人来说，有些怪异的瑕疵。”

据传记称，尽管与乔布斯个性大不相同，盖茨还是很喜欢经常拜访位于加州库比蒂诺的苹果总部，并在有机会观看乔布斯与员工互动时，对他大加赞赏。

盖茨说：“史蒂夫很善于鼓动，宣称苹果电脑将如何能改变世界，让员工在极度紧张的状态和复杂的个人关系下疯狂工作。”（完）