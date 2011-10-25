传记透露乔布斯认为盖茨无创新天分

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月24日电---新书《乔布斯传》中表示，乔布斯认为微软(MSFT.O)创始人比尔・盖茨“没有创新天分”，并不适合做技术产品。
“比尔基本上没什麽创新天分，他也从未发明过任何东西。这是为什麽我觉得他投身于慈善事业要比做科技更舒服。”乔布斯生前对其传记作者艾萨克森（Walter Isaacson）称，“他只是厚脸皮地剽窃别人的想法。”
乔布斯称：“如果他年轻时曾吸毒，或者离家去印度静修院，他将会是一个更有见识的人。”
由艾萨克森撰写的《乔布斯传》纸质版于周一上市，不过电子版提前就于周日晚在苹果iBooks和亚马逊Kindle上发布。
就盖茨而言，他有些羡慕乔布斯在人们面前的魅力，不过也觉得这位科技巨人“作为一个人来说，有些怪异的瑕疵。”
据传记称，尽管与乔布斯个性大不相同，盖茨还是很喜欢经常拜访位于加州库比蒂诺的苹果总部，并在有机会观看乔布斯与员工互动时，对他大加赞赏。
盖茨说：“史蒂夫很善于鼓动，宣称苹果电脑将如何能改变世界，让员工在极度紧张的状态和复杂的个人关系下疯狂工作。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选