《美国重要政经日程》--10月25日

法国经济：制造业高层对2017年投资计划更加乐观--调查
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1400 - 财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)和美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)在众议院筹款委员会有关美-中贸易的听证会上作证.
1400 - 财政部国际金融事务助理部长Charles Collyns在众议院金融服务小组委员会有关欧元区及其对美国的影响的听证会上作证.
1400 - 联邦住房金融局公布8月房价指数.
1530 - 财政部进行每周例行四周期国库券标售.
1700 - 财政部销售两年期公债.
2030 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选