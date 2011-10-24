《美国重要政经日程》--10月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)和美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)在众议院筹款委员会有关美-中贸易的听证会上作证.

1400 - 财政部国际金融事务助理部长Charles Collyns在众议院金融服务小组委员会有关欧元区及其对美国的影响的听证会上作证.

1400 - 联邦住房金融局公布8月房价指数.

1530 - 财政部进行每周例行四周期国库券标售.

1700 - 财政部销售两年期公债.

2030 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)