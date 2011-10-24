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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 07:16 BJT

《美国经济焦点》政府放宽抵押贷款再融资计划条件,拯救楼市于水火

* 监管机构放宽政府再融资计划

* 取消对合格贷款的"贷款与价值比率"限制

* 联邦住房金融局寻找办法鼓励放款机构参与进来

路透华盛顿10月24日电---房贷金额高于房屋价值的美国房主周一获得新的援助,政府放宽再融资计划条件,或惠及100万借款人.

联邦住房金融局放松了住房再融资计划的条件,该计划旨在协助那些按时缴纳贷款,却无法获取再融资的负资产借款人.联邦住房金融局负责监管抵押贷款融资机构房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB.

"这是重要的举措,将帮助更多房主以较低利率进行再融资,为消费者省钱,让他们有更多钱用于消费,"美国总统奥巴马在遭止赎危机重创的拉斯维加斯发表讲话称.

此项改革是政府拯救低迷楼市的最新举措,但或许只能覆盖到全美1,100万这类借款人中的一小部分.

此前政府支撑楼市帮助借款人的诸多尝试都未见成效,官员们为此倍感沮丧.

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