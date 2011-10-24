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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 07:18 BJT

〔澳洲央行〕实施货币刺激政策的空间取决于通胀情况--副总裁

路透悉尼10月25日电---澳洲央行副总裁巴泰利诺周二表示,如果即将公布的数据证实通胀温和,或有以货币政策支撑需求的空间.但他亦指出,近期国内经济面消息好于预期.

巴泰利诺对经济前景的讲话观点较为平衡,称将于周三公布的消费者物价数据对于政策制定非常重要.

市场猜测,若基础通胀只是温和升高,央行或最早在11月1日的下一次政策会议上调降目前为4.75%的指标利率.

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