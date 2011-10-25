《美国FED焦点》刺激经济派呼声日盛,暗示进一步放宽政策门槛降低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)积极倡导刺激经济增长的官员呼声日涨,表明尽管有批评人士反对,但美联储不会收回刺激经济更强复苏的诸多举措.
近几周来,呼吁大胆迈步刺激经济的美联储官员们公开表达自己的理由,与以往更常现身频频警告过久实施超宽松政策恐带来通胀风险的强硬派官员形成一种平衡.
双方摩擦升级并非陷入僵局的预兆,而是暗示美联储在积极降低失业率上有着牢不可破的共识.拿出帮助楼市的新举措也可能成为美联储官员考虑的一个因素.
此外,这还预示着进一步放宽货币政策的门槛降低.部分官员不再是要求以经济遭受冲击为进一步行动的条件,而是认为若情况看上去不再好转,就要刺激低迷的增长.
Pierpoint Securities分析师Stephen Stanley说道:"这样的美联储将继续非常积极地制定政策,他们的积极性或许还会进一步增加."
在美联储内部倾向于充分就业的"鸽派"阵营中,纽约联储总裁杜德利是最近一个挺身而出表达意见的成员,他周一表示,美联储"或应采取更多行动"帮助楼市.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选