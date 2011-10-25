《美国FED焦点》刺激经济派呼声日盛,暗示进一步放宽政策门槛降低

路透华盛顿10月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)积极倡导刺激经济增长的官员呼声日涨,表明尽管有批评人士反对,但美联储不会收回刺激经济更强复苏的诸多举措.

近几周来,呼吁大胆迈步刺激经济的美联储官员们公开表达自己的理由,与以往更常现身频频警告过久实施超宽松政策恐带来通胀风险的强硬派官员形成一种平衡.

双方摩擦升级并非陷入僵局的预兆,而是暗示美联储在积极降低失业率上有着牢不可破的共识.拿出帮助楼市的新举措也可能成为美联储官员考虑的一个因素.

此外,这还预示着进一步放宽货币政策的门槛降低.部分官员不再是要求以经济遭受冲击为进一步行动的条件,而是认为若情况看上去不再好转,就要刺激低迷的增长.

Pierpoint Securities分析师Stephen Stanley说道:"这样的美联储将继续非常积极地制定政策,他们的积极性或许还会进一步增加."