美国称与朝鲜的会谈意义积极

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦10月24日电---美国朝鲜(北韩)问题特使博斯沃思（Stephen Bosworth）称，本次自2009年朝核六方会谈中止後举行的新一轮会谈，减少了美朝双方的意见分歧。
他说，美方旨在为重启与朝鲜的双边及多边谈判寻找一个“坚实基础”。
美朝在的日内瓦第一天会谈结束後，博斯沃思宴请了由朝鲜外务省第一副相金桂冠（Kim Kye-gwan）带领的朝方代表团。博斯沃思告诉记者：“我们正朝积极的方向前进。我们减少了一些意见分歧，不过仍有不同看法需要解决。”
“我们将继续努力减少不同意见。”
博斯沃思称讨论很深入，但是并未就达成哪些成果、以及遗留哪些问题透露任何消息。
朝鲜官员未作出任何评论，朝方将主持周二的会谈，双方可能周二共进午餐。博斯沃思称，他希望在会谈结束後能发表一份声明。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。