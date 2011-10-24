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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 07:50 BJT

〔中国期市〕证监会批准甲醇期货上市,将于周五起在郑商所上市交易

路透上海10月25日电---中国证券监督管理委员会周一稍晚公告称,已同意郑州商品交易所上市甲醇期货合约;郑商所表示,该合约将于周五(28日)起上市交易.

郑商所的公告并称,首批上市交易合约为ME203、ME204、ME205、ME206、ME207、ME208、ME209、ME210,各合约挂牌基准价周四(27日)公布.

此外,甲醇期货合约首日涨跌停幅度为8%,初期最低交易保证金为8%(合约规定为6%).

甲醇期货将是今年第三个期市新品.2011年以来,上海期货交易所上市了铅期货,而大连商品交易所则上市了焦炭期货.

A股市场中,甲醇产业链相关公司包括远兴能源(000683.SZ)、华鲁恒升(600426.SS)、泸天化(000912.SZ)等.

中国证监会周四公告称,已批准郑州商品交易所开展甲醇期货交易.在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕後,将批准郑商所挂牌甲醇期货合约.[ID:nCN1149968](完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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