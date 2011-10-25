中国称将外国人纳入社保是公平做法

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月24日电---根据中国本月生效的《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》，在中国就业的外国人将纳入中国社保，有企业质疑这导致费用增加。
对此，新华社引述人力资源和社会保障部官员的话称，这样的做法是公平的，也符合国际惯例。
该官员称：“中国企业在向海外派驻员工时，在已经参加了国内各项社会保险的前提下，同样被要求按规定参加派驻国的社会保险并缴纳相应的费用，但这些并未影响中国企业投资海外的步伐。”
报导称，现在所有在华企业都需要为所有员工缴纳社保，用人单位招用外国人的相对低成本情况将不复存在。
报导指出，所有企业都应履行缴纳社保的义务，这并非额外负担。
新华称，要求在本国就业的外国人参加就业国社会保险，既是履行国际公约和遵守国际惯例的要求，也是国际社会的通行做法。
报导称，截至去年末，在华工作的外国人已经超过23万人。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。