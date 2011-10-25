中国称将外国人纳入社保是公平做法

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月24日电---根据中国本月生效的《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》，在中国就业的外国人将纳入中国社保，有企业质疑这导致费用增加。

对此，新华社引述人力资源和社会保障部官员的话称，这样的做法是公平的，也符合国际惯例。

该官员称：“中国企业在向海外派驻员工时，在已经参加了国内各项社会保险的前提下，同样被要求按规定参加派驻国的社会保险并缴纳相应的费用，但这些并未影响中国企业投资海外的步伐。”

报导称，现在所有在华企业都需要为所有员工缴纳社保，用人单位招用外国人的相对低成本情况将不复存在。

报导指出，所有企业都应履行缴纳社保的义务，这并非额外负担。

新华称，要求在本国就业的外国人参加就业国社会保险，既是履行国际公约和遵守国际惯例的要求，也是国际社会的通行做法。

报导称，截至去年末，在华工作的外国人已经超过23万人。（完）