〔中国能源〕2020年陆地风电成本将与煤电持平,风电将脱离国家补贴--专家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---中国国家发改委能源研究所近日发布首个风电发展综合规划.研究所副所长王仲颖指出,2020年陆地风电的成本将与煤电持平,之後风电将逐步脱离国家补贴.
上海证券报周二援引王仲颖表示,目前陆上风电开发成本约为0.35-0.5元人民币/千瓦时,相应的电价水平确定为0.51-0.61元/千瓦.在目前电价机制下,不考虑煤电的资源、环境成本,风电成本和电价水平高于煤电成本和电价水平.
但他认为,中国的煤电价格上涨或将持续,2020年陆地风电成本将与煤电持平,风电将逐步脱离国家补贴.
"当下的煤电价格与发电成本并不一致,风电价格在现阶段有国家补贴的支持下更反映实际情况,"政策制定部门人士表示.
中国从2006年後对风电实行分区域的固定电价制度,并规定风电上网电价高出脱硫燃煤电价的部分,由可再生能源发展基金支付.此外,根据风电场与已有输电线路距离长短确定了0.01-0.03元/千瓦的风电并网补贴标准.
此外,风电发展综合规划报告称,到2020年、2030年和2050年,风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的五大电源之一.到2050年,风电将满足国内17%的电力需求.这意味着在今年基础上,十年内装机容量将有大幅增长空间.
2010年中国风电新增装机容量达到18,928兆瓦,累计装机容量达到44,733兆瓦,居全球第一位."据不完全统计,今年上半年新增风电装机容量已超过600万千瓦,中国已成为世界最大的风电市场,"中国可再生能源协会风能专业委员会理事长贺德馨补充说.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。