〔中国能源〕2020年陆地风电成本将与煤电持平,风电将脱离国家补贴--专家

路透上海10月25日电---中国国家发改委能源研究所近日发布首个风电发展综合规划.研究所副所长王仲颖指出,2020年陆地风电的成本将与煤电持平,之後风电将逐步脱离国家补贴.

上海证券报周二援引王仲颖表示,目前陆上风电开发成本约为0.35-0.5元人民币/千瓦时,相应的电价水平确定为0.51-0.61元/千瓦.在目前电价机制下,不考虑煤电的资源、环境成本,风电成本和电价水平高于煤电成本和电价水平.

但他认为,中国的煤电价格上涨或将持续,2020年陆地风电成本将与煤电持平,风电将逐步脱离国家补贴.

"当下的煤电价格与发电成本并不一致,风电价格在现阶段有国家补贴的支持下更反映实际情况,"政策制定部门人士表示.

中国从2006年後对风电实行分区域的固定电价制度,并规定风电上网电价高出脱硫燃煤电价的部分,由可再生能源发展基金支付.此外,根据风电场与已有输电线路距离长短确定了0.01-0.03元/千瓦的风电并网补贴标准.

此外,风电发展综合规划报告称,到2020年、2030年和2050年,风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的五大电源之一.到2050年,风电将满足国内17%的电力需求.这意味着在今年基础上,十年内装机容量将有大幅增长空间.

2010年中国风电新增装机容量达到18,928兆瓦,累计装机容量达到44,733兆瓦,居全球第一位."据不完全统计,今年上半年新增风电装机容量已超过600万千瓦,中国已成为世界最大的风电市场,"中国可再生能源协会风能专业委员会理事长贺德馨补充说.(完)