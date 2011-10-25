〔日圆汇率〕日本财务大臣继续警告市场不要过份推高日圆

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月25日电---日本财务大臣安住淳周二继续警告市场不要过份推高日圆汇率,称他已做好准备,如果日圆升值过度,将采取果断行动.
安住淳在记者会上表示,日圆突然升值并未反映经济基本面情况,他已命令财务省做好准备,采取一切可能措施抑制日圆的升值.
他同时表示,政府正在考虑向遭受泰国洪灾影响的日本企业提供支持.
美元/日圆JPY=周二在76.20日圆附近交投,没有远离周五触及的纪录低点75.78日圆.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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