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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 08:23 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣继续警告市场不要过份推高日圆

路透东京10月25日电---日本财务大臣安住淳周二继续警告市场不要过份推高日圆汇率,称他已做好准备,如果日圆升值过度,将采取果断行动.

安住淳在记者会上表示,日圆突然升值并未反映经济基本面情况,他已命令财务省做好准备,采取一切可能措施抑制日圆的升值.

他同时表示,政府正在考虑向遭受泰国洪灾影响的日本企业提供支持.

美元/日圆JPY=周二在76.20日圆附近交投,没有远离周五触及的纪录低点75.78日圆.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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