〔中美贸易〕众议院就贸易问题进行听证,施压奥巴马政府推出中国策略

路透华盛顿10月24日电---批评中国贸易政策的美国议员周二将利用听证会,向白宫施压以推出与北京正面交锋的方案,尽管共和党人并不支持惩罚中国汇率政策的议案.

由于两党对美国就业机会流向中国的关注已经成为总统选举中的一个议题,众议院筹款委员会的听证将给予议员机会发泄对北京的怨愤,并将责问奥巴马政府高官白宫有何行动.

"我期待听取白宫解决美国出口和投资在中国长期面临障碍的方案,并探讨保证美国企业和工人获得公平待遇的措施,"筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在上周的声明中表示.

本次听证将有美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)和美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)提供证词,而仅仅两周之前美国参议院刚刚通过议案,旨在施压中国使人民币升值.

许多美国议员认为,中国压低人民币汇率CNY=,以在国际市场获得竞争优势.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)担心这可能引发贸易战,拒绝安排该议案进行投票,因此坎普计划对一系列认为有损美国出口和销售的中国政策展开全面调查.

除了就人民币汇率问题询问布雷纳德和马兰提斯之外,筹款委员会也将调查中国对国有企业的补贴、强制技术转让、歧视性政府规定、对美国知识产权和专利保护执法不力,以及美国出口和投资面临的其他障碍.

"我们想在维护权利和不引发贸易战之间找到平衡,贸易战会损及美国经济,并造成就业损失,"负责筹款委员会贸易事务的众议院议员Kevin Brady告诉路透.(完)