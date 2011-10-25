〔中国企业〕西安地下铁道获131亿元贷款修建地铁,四大行皆为参贷行--IFR

路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行人士透露，国企西安市地下铁道于上周三(19日)签署了一笔131亿元人民币（20.5亿美元）25年期贷款，用于地铁三号线建设。

中国国家开发银行[CHDB.UL]担任该贷款的委托主办行和代理行，参贷银行包括中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)。

该贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%。

一位消息人士称，贷款的宽限期将与地铁三号线施工期限相同。根据当地媒体报导，西安地铁三号线一期工程总造价188.2亿元人民币，将在2011年末破土动工，在2015年之前完工。

西安市副市长岳华峰在贷款签约仪式上表示，西安市计划在2011-2014年期间每年建一条地铁，总投资约为1,060亿人民币。到2018年，西安将建成6条地铁线。

西安市地下铁道分别在2008年和2009年获得63.12亿元和68亿元人民币贷款，用于建设地铁一号线和二号线。这两次贷款都是由中国国家开发银行担任委托主办行，贷款期限均为25年。(完)

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