〔中国金融〕上海世贸商城1.7亿美元贷款案划上句点,工行为委托主办行--IFR

路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海世贸商城总额达1.6944亿美元、分为两部分的贷款已完成，中国工商银行(1398.HK)担任该贷款的委托主办行。这笔贷款最初规模为6,000万美元。

贷款分为两部分：A部分为3,500万美元五年期贷款；B部分为1.3444亿美元等值10年期贷款，包括8,600万美元贷款及3.1亿元人民币信贷安排。

中国工商银行(601398.SS)承贷整个B部分贷款，包括美元和人民币贷款部分。先前消息人士称，中国银行(3988.HK)(601988.SS)同工商银行一起参与B部分贷款。

参与A部分贷款的银行包括国泰世华银行（1,000万美元）、彰化银行（1,000万美元）、台湾土地银行（1,000万美元）和台湾合作金库商业银行5854.TW（500万美元）。

消息人士称，A部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码400个基点，B部分的美元贷款利率为LIBOR加码600个基点，人民币贷款利率为中国人民银行基准贷款利率的100%。

两部分贷款均为半年非等额分期偿还。B部分的人民币贷款将在前七年还清，之後偿还美元贷款。

据消息人士称，资金将用于2007年签署的1亿美元七年期贷款再融资，并偿还股东贷款。

上海世贸商城坐落于上海虹桥经济开发区，是集展示、交易、办公、资讯于一体的国际性交易中心，为国内外商家及专业买主提供设施与服务。

上海世贸商城由前印尼首富林绍良、新加坡知名华侨陶欣伯和台湾工商巨子共同投资近3亿美元，1993年动工兴建，1999年正式落成。目前，国内外知名大企业纷纷入驻上海世贸商城，如沃尔玛(WMT.N)、英特尔(INTC.O)、家乐福(CARR.PA)等。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)