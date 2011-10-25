版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 08:23 BJT

〔中港个股〕中国人寿称保监会批复公司发行不超300亿元次级债

路透上海10月25日电---按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)周二公告称,中国保监会已批复其发行不超过300亿元人民币次级债,期限分为10年期和15年期.

公告并指出,保监会批复要求中国人寿在六个月内完成相关发行工作.

此前汤森路透旗下IFR引述消息人士报导,中国人寿至多300亿元次级债预计将于本周发行.[ID:nCN1166316]

中国人寿A股周一收报15.54元,过去一个月微涨0.26%;H股周一收报18.08港元,过去一个月下滑19.49%.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐