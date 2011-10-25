〔中港个股〕中国人寿称保监会批复公司发行不超300亿元次级债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)周二公告称,中国保监会已批复其发行不超过300亿元人民币次级债,期限分为10年期和15年期.
公告并指出,保监会批复要求中国人寿在六个月内完成相关发行工作.
此前汤森路透旗下IFR引述消息人士报导,中国人寿至多300亿元次级债预计将于本周发行.[ID:nCN1166316]
中国人寿A股周一收报15.54元,过去一个月微涨0.26%;H股周一收报18.08港元,过去一个月下滑19.49%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。