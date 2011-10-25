〔中国房地产〕上海前三季度商品房月均销售面积创七年来低位

路透北京10月25日电---上海市统计局公布前三季度商品房销售数据显示,期间商品房销售面积较去年同期下降13.1%,月均销售面积甚至出现自2005年以来的最低值.惟同期房地产开发投资继续平稳增长.

新华社周一晚间报导援引数据称,前三季度上海市商品房销售面积1,306.75万平方米;同期,房地产开发投资比去年同期增长7.1%,但分别比一季度和上半年回落4.1个和2.3个百分点.

前三季度,在上海市商品房销售面积中,商品住宅销售1,062.58万平方米,下降14.9%;月均销售面积118万平方米,与以往年度相比处在低位运行阶段.

不过,前三季度上海商品房新开工面积连续19个月保持两位数增长,同比增幅为23.7%;竣工面积亦增速加快,同比增长49.4%.

1-9月房地产开发项目本年到位资金同比则小幅增长5.1%.

此前数据显示,今年前三季度北京市商品房销售面积亦同比下降,降幅为8.3%,较1-8月扩大0.4个百分点,而同期政策性住房销售面积同比增长1.2倍.[ID:nCN1171018](完)