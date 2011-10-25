〔韩国金融〕监管机构考虑延长11月初到期的股票卖空禁令--朝鲜日报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月25日电---朝鲜日报周二报导称,韩国正考虑延长11月初将到期的股票卖空禁令.
韩国金融服务委员会(FSC)的官员对路透表示,尚未做出任何决定.
朝鲜日报援引一位未具名的FSC官员称,欧洲出台了一系列限制卖空的措施後,(韩国)监管当局在取消禁令上面临压力.
韩国8月9日实施了为期三个月的卖空禁令.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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