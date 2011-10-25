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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 08:43 BJT

〔韩国金融〕监管机构考虑延长11月初到期的股票卖空禁令--朝鲜日报

路透首尔10月25日电---朝鲜日报周二报导称,韩国正考虑延长11月初将到期的股票卖空禁令.

韩国金融服务委员会(FSC)的官员对路透表示,尚未做出任何决定.

朝鲜日报援引一位未具名的FSC官员称,欧洲出台了一系列限制卖空的措施後,(韩国)监管当局在取消禁令上面临压力.

韩国8月9日实施了为期三个月的卖空禁令.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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