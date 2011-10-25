〔欧洲金融〕德国下议院将就危机解决措施进行全体投票

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林10月24日电---经过德国议员们努力争取,议会将于周三就总理梅克尔与其它欧元区国家领导人磋商的危机解决措施举行全体投票,政界资深人士称,此举可让总理梅克尔拥有更大授权.
就在一个月前,德国联邦下议院刚刚批准赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)基金更大权力,此次新的投票应会顺利通过,但也伴随着让欧洲在关键时刻延误应对危机时机的风险.
根据上月立宪法院做出的决定,梅克尔若要改变规模为4,400亿欧元的EFSF,必须至少征得下议院预算委员会的同意.
然而,梅克尔所属德国基督教民主党(CDU)的秘书长考德(Volker Kauder)要求下议院展开全体辩论和投票,而不是只由41名委员组成的预算委员会投票.
关于将于周三早晨进行的投票,考德称:"在如此重要的问题上,如能得到议会广泛支持,将有利于总理的磋商."
主要反对党对下议院投票表示欢迎,暗示会支持旨在应对欧债危机的提议,但他们没有确认自己将投赞成票,而是表示需要看到详述提议内容的文件後再做决定.
路透得到的一份欧盟文件显示,欧元区或将采纳德国建议,以EFSF作债务担保,从而提高该抒困基金火力,并通过特殊目的投资工具(SPIV)向中国和巴西等新兴市场经济体寻求援助,以支撑欧元区二级债市.
梅克尔的发言人Steffen Seibert称,这两个选项是仅剩的选择,将在周三欧盟峰会上进行讨论.他表示这两个方案并不冲突.(完)
--编译 程琳;审校 杜明霞
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。