〔欧洲金融〕德国下议院将就危机解决措施进行全体投票

路透柏林10月24日电---经过德国议员们努力争取,议会将于周三就总理梅克尔与其它欧元区国家领导人磋商的危机解决措施举行全体投票,政界资深人士称,此举可让总理梅克尔拥有更大授权.

就在一个月前,德国联邦下议院刚刚批准赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)基金更大权力,此次新的投票应会顺利通过,但也伴随着让欧洲在关键时刻延误应对危机时机的风险.

根据上月立宪法院做出的决定,梅克尔若要改变规模为4,400亿欧元的EFSF,必须至少征得下议院预算委员会的同意.

然而,梅克尔所属德国基督教民主党(CDU)的秘书长考德(Volker Kauder)要求下议院展开全体辩论和投票,而不是只由41名委员组成的预算委员会投票.

关于将于周三早晨进行的投票,考德称:"在如此重要的问题上,如能得到议会广泛支持,将有利于总理的磋商."

主要反对党对下议院投票表示欢迎,暗示会支持旨在应对欧债危机的提议,但他们没有确认自己将投赞成票,而是表示需要看到详述提议内容的文件後再做决定.

路透得到的一份欧盟文件显示,欧元区或将采纳德国建议,以EFSF作债务担保,从而提高该抒困基金火力,并通过特殊目的投资工具(SPIV)向中国和巴西等新兴市场经济体寻求援助,以支撑欧元区二级债市.

梅克尔的发言人Steffen Seibert称,这两个选项是仅剩的选择,将在周三欧盟峰会上进行讨论.他表示这两个方案并不冲突.(完)