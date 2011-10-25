〔日本股市〕开盘小幅上涨,上档料受阻于六周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---日本股市周二开盘小幅上涨,此前全球股市上扬,因冀望欧洲债务危机的解决取得进展,且卡特彼勒财报颇为强劲.
但由于日本企业财报将陆续出炉,投资者多选择在场外观望,日股涨势料有限,且日经指数上周一触及的六周高位8,911.70点存在强大阻力.
日经指数.N225高开0.25%,报8,866.43点.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。