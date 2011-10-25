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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 08:27 BJT

〔日本股市〕开盘小幅上涨,上档料受阻于六周高位

路透东京10月25日电---日本股市周二开盘小幅上涨,此前全球股市上扬,因冀望欧洲债务危机的解决取得进展,且卡特彼勒财报颇为强劲.

但由于日本企业财报将陆续出炉,投资者多选择在场外观望,日股涨势料有限,且日经指数上周一触及的六周高位8,911.70点存在强大阻力.

日经指数.N225高开0.25%,报8,866.43点.(完)

--编译 郑茵;审校 程琳

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