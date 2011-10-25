〔欧洲政经〕特里谢在卸任之际呼吁增强制定受困国经济政策的权力

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 呼吁增强欧元区多边经济监督
* 阐述增加欧元区当局对受困国家权力的必要性
* 认为未来设立欧洲财政部门的理由增加
路透柏林10月24日电---即将卸任的欧洲央行(ECB)总裁特里谢周一呼吁,增加欧元区当局对受困成员国经济政策制定的权力,并设想了一幅更紧密的欧元区愿景.
在欧元区领导人正竭力制定方案化解区域债务危机的同时,特里谢藉总裁任内最後一次预定公开演讲之机,呼吁深化欧元区经济整合,这将对国家主权产生影响.
在名为"明天及未来:欧洲愿景"的演讲中,特里谢表示,欧元区国家应检视彼此经济政策的各个方面.这将超出财政政策监督的范畴.
"对于被市场拒之门外的国家来说,目前在提供援助时附带严苛条件的做法合理的,"他在谈及欧盟和国际货币基金组织(IMF)给予希腊、爱尔兰和葡萄牙的救援时表示.
"这些国家应该得到机会来进行自我修正并恢复稳定.但...应明确对这种途径设下限制."
他提出了若一个国家持续无法达成其经济计画目标,如何因应未来的提案.
他表示,"在这个第二阶段,像我们一样的欧元区当局在规划国家的经济政策时,应该要得到更大且更有权威性的角色."
"要实现第二阶段的构想显然将需要修改条约.这也意味着新的主权概念."
他称,德国经验显示稳健的政策和大胆的改革,将使得一个国家在欧元区内重获竞争力及繁荣.
"今天,德国正带头脱离危机...它立下的典范对当前情势是很重要的."
今年6月时,特里谢提出一欧元区17国中央财政部的愿景.他称,这类作法的理由愈加充分.
特里谢在柏林表示,"首先,这种欧洲财政部可以监管财政政策和竞争力政策,必要时得负责执行我刚描述过的'第二阶段'."
"构思成立欧洲财政部看来已经不再是那麽激进的想法,不去构思建立这类机构反而有过于冒失之嫌."(完)
--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 张明钧
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