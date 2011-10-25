〔表格〕中国大秦铁路前三季度实现净利92.02亿元,同比增长11.73%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电----中国大型铁路货运商--大秦铁路股份有限公司(601006.SS)周二发布今年前三季度业绩报告如下:
2011年1-9月 2010年1-9月 同比增减(%)
营业收入(亿元) 332.71 309.88 7.37
净利润(亿元) 92.02 82.36 11.73
基本每股收益(元) 0.62 0.55 12.73
公司第三季度实现净利润30.17亿元,同比微降0.78%.
大秦铁路周一收报7.68元,过去一个月小涨5.79%.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。