版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 08:42 BJT

〔表格〕中国大秦铁路前三季度实现净利92.02亿元,同比增长11.73%

路透上海10月25日电----中国大型铁路货运商--大秦铁路股份有限公司(601006.SS)周二发布今年前三季度业绩报告如下:

2011年1-9月 2010年1-9月 同比增减(%)

营业收入(亿元) 332.71 309.88 7.37

净利润(亿元) 92.02 82.36 11.73

基本每股收益(元) 0.62 0.55 12.73

公司第三季度实现净利润30.17亿元,同比微降0.78%.

大秦铁路周一收报7.68元,过去一个月小涨5.79%.(完)

欲浏览中报业绩相关公告,请点选:(here)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐