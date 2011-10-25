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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 08:45 BJT

****欧洲经济指标预测--10月25日-11月1日****

路透10月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------10月24日当周-------------------------------

10月25日(二)

0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.1 5.2

0645 法国消费者信心指数 10月 79 80

0800 意大利消费者信心指数 10月 97.7 98.5

0800 意大利零售销售(较上月) 8月 -- -0.10%

(较上年同期) -- -2.40%

0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字93 赤字93.5

10月26日(三)

0600 德国进口物价(较上月) 9月 +0.5% -0.7%

(较上年同期) +6.8% +6.6%

0800 意大利企业信心指数 10月 93.8 94.5

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负9 负9

10月27日(四)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月初值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +2.8% +2.9%

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 9月 +2.6% +2.6%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.3%

M3货供额(较上年同期) +2.9% +2.8%

0900 欧元区企业景气指数 10月 负0.20 负0.06

经济景气指数 93.7 95.0

工业景气指数 负7.0 负5.9

服务业景气指数 负1.0 0.0

消费者景气指数 负19.9 负19.1

消费者通胀预期指数 -- 25.3

销售物价指数 -- 6.3

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 负15 负15

2301 英国GFK消费者信心指数 10月 负31 负30

10月28日(五)

0645 法国消费者支出(较上月) 9月 持平 -0.2%

0930 瑞士KOF领先指标 10月 0.98 1.21

---------------------------------10月31日当周-------------------------------

10月31日(一)

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.5%

0900 意大利失业率 9月 -- 7.9%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加5

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6

抵押贷款批准件数(万) -- 5.24

M4货供额(较前月) -- -0.2%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 -- +3.0%

1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 -- 持平

(较上年同期) -- +3.0%

HICP(较前月) -- +2.0%

(较上年同期) -- +3.6%

1000 欧元区失业率 9月 -- 10.0%

1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- +4.5%

10月31日-11月2日

0700 德国实质零售销售(较上月) 9月 +1.0% -2.9%

(较上年同期) +0.6% +2.2%

11月1日-11月30日

0001 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -- -2.3%

0001 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) -- -0.3%

11月1日(二)

0815 瑞士零售销售 9月 -- -1.9%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.2

0928 英国CIPS制造业PMI 10月 -- 51.1

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.6%(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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