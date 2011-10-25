《全球重要经济事件一览表》--10月25日-11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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10月25日(二)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
日内瓦--英国央行副总裁宾恩就"昔日及当今的央行"发表讲话(1630).
渥太华--加拿大央行指标政策利率声明.
多伦多--国际货币基金组织(IMF)加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti简述加拿大经济(1500).
华盛顿--众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会.
10月26日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至10月27日).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
佛罗伦萨--欧洲央行官员莫尔许就"重回最佳货币区"发表讲话(1500).
布鲁塞尔--欧盟峰会第二次会议.
罗马--"储蓄日".意大利央行总裁德拉吉和意大利经济部长特雷蒙蒂出席会议(0830).
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就国际货币体系的未来,在Official Monetary and Financial Institutions Forum(OMFIF)讲话(1030).
德国多特蒙得--欧洲央行执委会成员史塔克出席2011年DKM年会的小组讨论(1400).
纽约--加拿大央行总裁卡尼在银行家与决策者在Buttonwood的集会上发表讲话(2100).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.
纽约--主要决策者、银行高层及监管者出席Buttonwood Gathering(至10月27日),将就主权债风险、中国崛起及全球监管变化等目前经济和金融议题进行讨论.加拿大央行总裁卡尼与会并讲话(2100).
惠灵顿--新西兰央行官方现金利率(OCR)(2000).
10月27日(四)
东京--日本央行公布前景报告.
东京--日本央行货币政策会议.
慕尼黑--欧洲央行管委魏德曼就金融市场改革讲话(1200).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就瑞典央行最新指标利率决议发表讲话(1530).
雷克雅未克--冰岛复苏之教训与挑战会议.冰岛总理Johanna Sigurdardottir、经济部长Arni Pall Arnason、冰岛央行总裁古德曼松及副总裁Arnor Sighvatsson讲话.
布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议(FTA)召开高层会议.
10月28日(五)
暂无重要事件.
10月31日(一)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁特里谢卸任,德拉吉(Mario Draghi)出任新欧洲央行总裁.
挪威波多--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威银行区域网络--Region North讲话.
大阪--日本央行总裁白川方明向大阪商界领袖讲话,并主持新闻发布会(0545).
11月1日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的利率会议(至11月2日).
东京--日本央行公布10月6-7日政策会议纪录.
悉尼--澳洲央行委员会会议.0330GMT公布利率决议.
赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话(1530).
挪威波多--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在诺德兰大学讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。