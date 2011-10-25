《全球重要经济事件一览表》--10月25日-11月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(二)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

日内瓦--英国央行副总裁宾恩就"昔日及当今的央行"发表讲话(1630).

渥太华--加拿大央行指标政策利率声明.

多伦多--国际货币基金组织(IMF)加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti简述加拿大经济(1500).

华盛顿--众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会.

10月26日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至10月27日).

里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.

佛罗伦萨--欧洲央行官员莫尔许就"重回最佳货币区"发表讲话(1500).

布鲁塞尔--欧盟峰会第二次会议.

罗马--"储蓄日".意大利央行总裁德拉吉和意大利经济部长特雷蒙蒂出席会议(0830).

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就国际货币体系的未来,在Official Monetary and Financial Institutions Forum(OMFIF)讲话(1030).

德国多特蒙得--欧洲央行执委会成员史塔克出席2011年DKM年会的小组讨论(1400).

纽约--加拿大央行总裁卡尼在银行家与决策者在Buttonwood的集会上发表讲话(2100).

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.

纽约--主要决策者、银行高层及监管者出席Buttonwood Gathering(至10月27日),将就主权债风险、中国崛起及全球监管变化等目前经济和金融议题进行讨论.加拿大央行总裁卡尼与会并讲话(2100).

惠灵顿--新西兰央行官方现金利率(OCR)(2000).

10月27日(四)

东京--日本央行公布前景报告.

东京--日本央行货币政策会议.

慕尼黑--欧洲央行管委魏德曼就金融市场改革讲话(1200).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就瑞典央行最新指标利率决议发表讲话(1530).

雷克雅未克--冰岛复苏之教训与挑战会议.冰岛总理Johanna Sigurdardottir、经济部长Arni Pall Arnason、冰岛央行总裁古德曼松及副总裁Arnor Sighvatsson讲话.

布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议(FTA)召开高层会议.

10月28日(五)

暂无重要事件.

10月31日(一)

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁特里谢卸任,德拉吉(Mario Draghi)出任新欧洲央行总裁.

挪威波多--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威银行区域网络--Region North讲话.

大阪--日本央行总裁白川方明向大阪商界领袖讲话,并主持新闻发布会(0545).

11月1日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的利率会议(至11月2日).

东京--日本央行公布10月6-7日政策会议纪录.

悉尼--澳洲央行委员会会议.0330GMT公布利率决议.

赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话(1530).

挪威波多--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在诺德兰大学讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)