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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 08:54 BJT

〔中股业绩〕武钢股份前三季度净利润16.39亿元,同比增长16.99%

路透上海10月25日电---中国大型钢铁企业--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周二发布公告称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润16.39亿元人民币,同比增长16.99%;基本每股收益0.165元.

其中,第三季度净利润为4.13亿元,较去年同期增长24.30%;基本每股收益0.040元.

武钢股份前三季度主要财务指标如下:

2011年1-9月 2010年1-9月

营业收入(亿元) 767.90 627.75

净利润(亿元) 16.39 14.01

基本每股收益(元) 0.165 0.147(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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