〔中股业绩〕武钢股份前三季度净利润16.39亿元,同比增长16.99%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---中国大型钢铁企业--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周二发布公告称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润16.39亿元人民币,同比增长16.99%;基本每股收益0.165元.
其中,第三季度净利润为4.13亿元,较去年同期增长24.30%;基本每股收益0.040元.
武钢股份前三季度主要财务指标如下:
2011年1-9月 2010年1-9月
营业收入(亿元) 767.90 627.75
净利润(亿元) 16.39 14.01
基本每股收益(元) 0.165 0.147(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。