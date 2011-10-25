《新兴市场重要经济事件预告》--10月25日-11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
10月25日(二)
印度孟买--印度央行2011-12年度第二季货币政策检视.
约翰内斯堡--南非财政部公布中期预算报告(1200).
亚的斯亚贝巴--联合国非洲经济委员会(ECA),非洲开发银行和联合国开发计划署(UNDP)联合举行第六届非洲经济会议(至10月28日).
开普敦--经济合作暨发展组织(OECD)/国际养老金监督官协会(IOPS)联合举行全球私人养老金论坛.南非财政部副部长Nhlanhla Nene发表开幕致辞.
多哈--卡塔尔发展计划总秘书处发布该国2011-2012年经济展望(0700).
克罗地亚(克罗埃西亚)杜布罗夫尼克--东南欧地区金融和投资会议(至10月26日).本地区各国财长和央行总裁出席.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.
10月26日(三)
布鲁塞尔--欧盟执委会再次举行会议,此前在10月23日举行欧盟峰会.
香港--香港-蒙古投资峰会.
迪拜--国际货币基金组织(IMF)发表中东、北非、阿富汗与巴基斯坦地区展望(0600).
温得和克--纳米比亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在电台发表演说.
塔林--爱沙尼亚央行公布季度政策声明.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)开始进行巴西经济调查.
10月27日(四)
布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协定(FTA)举行高级别会议.
开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",南非财政部副部长发表开幕讲话(首日).
布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年布达佩斯经济论坛上发表讲话.
巴西利亚--巴西央行公布10月议息会议纪录(1030).
10月28日(五)
开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",印尼央行副总裁Muliaman Hadad和印度央行副总裁K C Chakrabarty发表讲话(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布10月议息会议纪录(1130).
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在拉丁美洲贸易研讨会上发表讲话.
墨西哥城--墨西哥央行公布10月14日货币政策委员会会议纪录.
10月31日(一)
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布第四季通胀报告.
11月1日(二)
吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。