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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 08:52 BJT

〔韩国汇市〕韩元触及五周高点,因市场对欧债危机获解决抱乐观看法

路透首尔10月25日电---韩国韩元/美元KRW=周二早盘延续涨势并触及五周高位,受助于全球高风险资产攀升,因市场乐观认为欧洲领导人在应对债务危机方面正取得稳定进展.

韩元/美元KRW=KFTC最高升至1,128.0韩元,为9月19日以来最高,随後略微回吐涨幅,0015GMT时报1,129.9,周一本地市场收报1,134.4.

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