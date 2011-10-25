〔韩国汇市〕韩元触及五周高点,因市场对欧债危机获解决抱乐观看法

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月25日电---韩国韩元/美元KRW=周二早盘延续涨势并触及五周高位,受助于全球高风险资产攀升,因市场乐观认为欧洲领导人在应对债务危机方面正取得稳定进展.
韩元/美元KRW=KFTC最高升至1,128.0韩元,为9月19日以来最高,随後略微回吐涨幅,0015GMT时报1,129.9,周一本地市场收报1,134.4.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。