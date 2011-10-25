〔中股业绩〕招商轮船前三季净利减逾六成并料全年亦大降,因需求疲弱等

路透上海10月25日电---招商局能源运输股份有限公司(601872.SS)周二公告称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润2亿元人民币,同比大幅减少63.53%;基本每股收益0.0583元.

其中,第三季度净利润仅为107万元,仅为去年同期的1%;基本每股收益0.0003元.

公告并预计,全年累计净利润将同比减少50%以上,因受需求疲弱及船舶有效运力供应大幅增加影响,国际油轮及散货船市场运费率低迷并显着低于上年同期,此外,高油价、船员工资上涨以及运力增加等亦导致公司经营成本上升.

招商轮船前三季度主要财务指标如下:

2011年1-9月 2010年1-9月

营业收入(亿元) 20.63 19.73

净利润(亿元) 2.00 5.49

基本每股收益(元) 0.0583 0.16

此外,公司定向增发8.58亿股A股以募资28.93亿元用于购建油轮之预案[ID:nCN1926051],已获得国资委同意,并于日前获得股东大会批准.

招商轮船周一收报3.41元,过去一个月略涨1.1869%.(完)

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