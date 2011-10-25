《中国股市盘前看点》--10月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国铝业/江西铜业等三季度财报
--亚马逊/杜邦/利盟国际/3M/联合包裹(UPS)/美国钢铁公司/施乐等企业财报
--美国众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会
**宏观经济及政策面**
--中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.[ID:nCN1172258]
--继广东佛山房地产调控松绑令被叫停後,江苏南京却又现放松迹象.该市日前宣布,恢复上调个人往房公积金最高贷款额度至30万元/人,夫妻双方60万元;且符合一定条件可二次申请公积金贷款.[ID:nCN1171256]
**重点行业和公司**
--万科(000002.SZ)前三季度实现净利润35.84亿元人民币,同比增长9.53%.随着第四季度更多项目竣工并转入结算,预计全年结算量及净利润的同比增幅较前三季将有明显提升.[ID:nCN1170980]
--大秦铁路(601006.SS)前三季度实现净利92.02亿元,同比增长11.73%.[ID:nCN1172470]
--证监会公告称,已同意郑州商品交易所上市甲醇期货合约;郑商所表示,该合约将于周五(28日)起上市交易.[ID:nCN1172302]
--新华人寿保险将降低上市融资目标,由原先的40亿美元削减最多50%,至20至30亿美元.[ID:nCN1172272]
**海外动向**
--美国股市周一收涨,因并购活动和卡特彼勒的强劲业绩提振投资者人气,且令市场持续三周的涨势保持完整.道琼工业指数收高104.83点,或0.89%,报11,913.62点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在2,300点附近有较强支撑.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。