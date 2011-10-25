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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 09:01 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增近七成,中国平安继续交易活跃

路透北京10月25日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

115,184万元人民币,较上交易日增约69%.标的证券中国平安(601318.SS)融资偿还额为

9,921万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,981,318 66,533 27,701

深圳证券交易所 1,297,596 48,651 17,141(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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