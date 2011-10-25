《美股业绩焦点》德仪预测第四季营收料依旧承压,因需求继续下滑

* 第三季扣除一次性项目的EPS为0.60美元,略优于华尔街预估的0.58美元--财务长

* 预计第四季EPS为0.28-0.36美元,其中包括收购国家半导体的支出

* 预计包括国家半导体在内的第四季营收为32.6-35.4亿美元

路透10月24日电---美国晶片(芯片)制造商德州仪器(Texas Instruments,德仪)TXN.N周一表示,当前一季营收将继续承压,因宏观经济疲弱,导致几乎所有市场对其生产的晶片需求下降.

德仪股价在周一盘後交易中下滑2.2%,因该公司不能肯定何时恢复增长,加深了投资者对于欧洲危机和美国高失业问题的忧虑.[ID:nCN1171776]

德仪财务长Kevin March表示,需求下降的速度正在放缓,但现在预期订单何时能够触底反弹还为时过早.

"订单在7月时大幅下滑,8月和9月的下滑速度放慢...在我们看来这表明需求正在开始触底.此後通常会出现一些增长."