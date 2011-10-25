《美股业绩焦点》德仪预测第四季营收料依旧承压,因需求继续下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 第三季扣除一次性项目的EPS为0.60美元,略优于华尔街预估的0.58美元--财务长
* 预计第四季EPS为0.28-0.36美元,其中包括收购国家半导体的支出
* 预计包括国家半导体在内的第四季营收为32.6-35.4亿美元
路透10月24日电---美国晶片(芯片)制造商德州仪器(Texas Instruments,德仪)TXN.N周一表示,当前一季营收将继续承压,因宏观经济疲弱,导致几乎所有市场对其生产的晶片需求下降.
德仪股价在周一盘後交易中下滑2.2%,因该公司不能肯定何时恢复增长,加深了投资者对于欧洲危机和美国高失业问题的忧虑.[ID:nCN1171776]
德仪财务长Kevin March表示,需求下降的速度正在放缓,但现在预期订单何时能够触底反弹还为时过早.
"订单在7月时大幅下滑,8月和9月的下滑速度放慢...在我们看来这表明需求正在开始触底.此後通常会出现一些增长."
他表示,虽然"预测何时触底比较困难",但根据历史经验,底部将很快到来."根据以往营收和订单的周期进行推测,下滑过程即将结束."他说.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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