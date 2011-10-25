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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 09:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月25日-11月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(二)

罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债.

10月26日(三)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售零息债券,认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

10月27日(四)

罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债.

10月28日(五)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu),认购于0900截止.

10月31日(一)

主要国家暂无发债计画.

11月1日(二)

主要国家暂无发债计画.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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