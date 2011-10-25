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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 09:04 BJT

《外汇动态》美元兑日圆微涨,但76.30-76.50日圆处卖单限制涨势

0045GMT---美元兑日圆JPY=微涨0.1%至76.16日圆,东京交易商称这可能是今日高点,因76.30-76.50日圆一线卖单聚集,将阻止汇价在0100GMT东京定盘前继续上扬.

美元兑日圆在距离周五所及的纪录低位75.78日圆不远处交投,神经紧张的交易商提防日本当局干预汇市.(完)

--编译 许娜;审校 杜明霞

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