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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 09:12 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油延续涨势,受欧元区乐观情绪鼓舞

路透首尔10月25日电---美国原油期货周二在亚洲交易时段早盘上涨,为连续第三个交易日走高,因市场寄望欧洲领导人在周三峰会上达成化解欧债危机的解决方案.

纽约商业期货交易所(NYMEX)--12月原油期货CLc1升0.16美元,至每桶91.43美元.上日收高3.87美元,至91.27美元.

洲际交易所(ICE)--布兰特12月原油LCOc1挫跌0.27美元,至每桶111.18美元.

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