〔国际油市〕NYMEX原油延续涨势,受欧元区乐观情绪鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月25日电---美国原油期货周二在亚洲交易时段早盘上涨,为连续第三个交易日走高,因市场寄望欧洲领导人在周三峰会上达成化解欧债危机的解决方案.
纽约商业期货交易所(NYMEX)--12月原油期货CLc1升0.16美元,至每桶91.43美元.上日收高3.87美元,至91.27美元.
洲际交易所(ICE)--布兰特12月原油LCOc1挫跌0.27美元,至每桶111.18美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。