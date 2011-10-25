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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 09:24 BJT

〔台湾股市〕高开,纺织类股和光电类股领涨

路透台北10月25日电---台湾股市周二高开0.48%,延续上日的涨势,纺织类股.TTII和光电类股.TOPI领涨.

加权股价指数.TWII上涨35.78点,至7,506.08点,前一交易日收涨2.97%.

金融保险类股.TFNI升0.2%,电子类股.TELI上涨0.44%.

半导体类股上涨0.31%.尽管芯片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N和意法半导体(STM.PA)均预料,该行业第四季业绩承压.[ID:nCN1171990]

台币兑美元TWD=TP早盘升0.04台币,报30.090台币.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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