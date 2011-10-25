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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 09:28 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元因通胀数据温和而微跌,澳元脱离隔夜高位

路透惠灵顿/悉尼10月25日电---新西兰元周二微幅下滑,因通胀数据温和进一步证明无需提前收紧政策,澳元则守住海外市场大部分升幅,因对欧债危机磋商将得出具体解决计划抱有希望.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.8044美元,一度从0.8072跌至0.8039美元,因通胀数据低于预期.海外市场一度触及一个月高位0.8109美元.

新西兰元现在的支撑位料为0.8035和0.8010,阻力位料为0.8093.

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