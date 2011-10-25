〔澳新汇市〕新西兰元因通胀数据温和而微跌,澳元脱离隔夜高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月25日电---新西兰元周二微幅下滑,因通胀数据温和进一步证明无需提前收紧政策,澳元则守住海外市场大部分升幅,因对欧债危机磋商将得出具体解决计划抱有希望.
新西兰元兑美元NZD=D4报0.8044美元,一度从0.8072跌至0.8039美元,因通胀数据低于预期.海外市场一度触及一个月高位0.8109美元.
新西兰元现在的支撑位料为0.8035和0.8010,阻力位料为0.8093.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。