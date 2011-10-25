《热点透视》别傻了,这可是意大利

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记者 Hugo Dixon 编译 石冠兰

路透伦敦10月24日电---在欧债危机中令所有其他问题相形见绌的问题是,如何救援意大利.在周日峰会上讨论的这类金融工程最多不过是在争取时间.最终,罗马还是要靠自己拯救自己.

套用一个常用的说法,意大利是"大到不能倒"的国家,但也是"大到不能救"的国家.意大利债务高达近2万亿欧元,相当于其国内生产总值(GDP)的120%.但这没有阻止欧洲其他国家尝试用各种金融手段来编织可以承受住意大利的安全网.

可以救援意大利的方案之一是,让可无限印刷欧元的欧洲央行系统买进其债券.但法国提出利用欧洲央行使得救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化的要求遭遇双重碰壁.不论是德国还是欧洲央行自身都不会想通过印刷货币来救援债台高筑的政府.

EFSF的实力不足以支撑意大利,而且将其规模扩大,比如四倍,也许会使得法国AAA的信用评级不保.这使得欧元区就各种不同形式的金融魔术展开了讨论.

一个想法是把EFSF转变为保险公司,或是得到国际货币基金组织(IMF)现金支持的特别目的载体.另一个想法是各国政府为该地区摇摇欲坠的银行业提供担保,这样来募集批发基金.障碍在于,一家弱国政府提供的担保可能起不到什麽作用.于是领导人们开始讨论创造某种结构,使得一家银行的政府成为其债券的主要担保人,而其他政府担任类似再保险人的角色.

这样的金融创意,与银行业在次贷危机前夕的创新极为相像,如果形势不是如此严重,会显得很滑稽.意大利需要做的是采取果断行动,在投资者中挽回公信力.

幸运的是,其他领导人都在讨论这个不容忽视的问题.德国总理梅克尔和法国总统萨科奇已向意大利总理贝鲁斯柯尼施压,要求该国采取进一步措施来提振经济成长及削减债务.让市场相信该规划是强有力的,而且得到了充分执行,这或比具体细节更为重要.但贝鲁斯柯尼一直落後于形势.可以说,外界要尽可能的向意大利施压,压力越大越好.(完)