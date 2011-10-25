〔欧洲金融〕希腊希望危机解决方案纳入2035年前到期的所有公债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔10月24日电---希腊政府消息人士周一称,该国希望所有2035年及之前到期的希腊公债,都能纳入解决其债务危机的方案中.其并称,这一过程应当贯彻自愿原则,而且必须有欧洲央行参与.
该消息人士称:"我们正研究全部希腊债券,范围扩大到2035年到期的债券,而非先前计划中规定的2020年及之前到期的债券...没有欧洲央行什麽都做不了."
该消息人士在布鲁塞尔称:"我们反对任何可能被解读为债务重组的单边行动."
国际检查员泄露出来的希腊债务报告显示,7月达成的1,090亿欧元抒困计划不再能够满足需求,除非民间债权人肯接受60%的扣减率.
分析师称,如若不然,希腊将需要2,500多亿欧元才能偿还债务.
该消息人士表示,无论周三欧盟峰会结果如何,希腊银行业都不会被收归国有.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。