〔欧洲金融〕希腊希望危机解决方案纳入2035年前到期的所有公债

路透布鲁塞尔10月24日电---希腊政府消息人士周一称,该国希望所有2035年及之前到期的希腊公债,都能纳入解决其债务危机的方案中.其并称,这一过程应当贯彻自愿原则,而且必须有欧洲央行参与.

该消息人士称:"我们正研究全部希腊债券,范围扩大到2035年到期的债券,而非先前计划中规定的2020年及之前到期的债券...没有欧洲央行什麽都做不了."

该消息人士在布鲁塞尔称:"我们反对任何可能被解读为债务重组的单边行动."

国际检查员泄露出来的希腊债务报告显示,7月达成的1,090亿欧元抒困计划不再能够满足需求,除非民间债权人肯接受60%的扣减率.

分析师称,如若不然,希腊将需要2,500多亿欧元才能偿还债务.

该消息人士表示,无论周三欧盟峰会结果如何,希腊银行业都不会被收归国有.(完)