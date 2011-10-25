《热点透视》为解决贸易失衡,内部贬值或许值得一试

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 李春喜

路透伦敦10月24日电---欧盟正在成为检验政治经济学理论的沃土.在推出单一货币并保留各国财政管理权利等多项创新举措後,最近可能登场的是内部贬值理论,即通过削减工资降低贸易失衡.理论上讲,这个方法应当效果不错,但实际结果却难以预料.

欧元区各成员国无法通过货币贬值降低出口商品价格.但他们可以系统性地降低工资,进而削减成本和国内价格,这至少在理论上能够产生同样的效果.葡萄牙通过降低工资税,在这方面迈出了一小步.希腊没有强大的出口工业,就需采取更有力的措施降低国际收支逆差.2011年上半年,逆差相当于其国内生产总值(GDP)的12%.

这个方法能否奏效?由于缺乏先例,可能谁也不知道答案.1990年代後半段,德国在出现贸易逆差之後劳动力成本下降.目前德国又恢复了巨额贸易顺差,这可能是德国经济又恢复了正常良好状况的结果.而希腊就没有这麽良好的基础.

另一个例子是拉脱维亚.该国拥有自己的货币,在经济泡沫破裂後正在推行严格的复苏计划,该计划是以国内贬值10-20%为基础.掌控拉脱维亚经济复苏方案的国际货币基金组织(IMF)认为,这个做法有效.今年拉脱维亚GDP预计增长3%,过去三年萎缩了近四分之一.但批评者认为,该国正在经济和可能的政治灾难边缘摇摆.

内部贬值发挥作用的前提是,刺激经济活动的同时避免滋生社会不满情绪.成功需要对国家意志的强烈认同感,这显然是希腊所缺少的.由于希腊远未能实现既定的撙节目标,国际债权人已经失去了耐心,它唯一现实的选择就是在两个没有先例的方案之间做出取舍--即大幅内部贬值,或退出欧元区後引发的常规货币贬值.选择内部贬值似乎危害更小些.(完)