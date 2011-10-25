《外汇动态》美元/韩元一个月期和一年期NDF价差扩大

0145GMT---美元/韩元一个月期和一年期无本金交割远期外汇(NDF)价差略微扩大,而美元/其他除日圆以外亚洲货币的短线和长线NDF价差收窄或持稳,暗示韩元现汇表现可能好于其他亚洲货币.

美元/韩元一个月期NDFKRW1MNDFOR=和一年期NDFKRW1YNDFOR=价差从上日的9.0个跳动点扩阔至11.8个跳动点.

美元/印尼卢比一个月期NDFIDR1MNDFOR=和一年期NDFIDR1YNDFOR=价差从502个跳动点缩窄至465个跳动点.

美元/菲律宾披索一个月期和一年期NDF价差持稳,美元/马币一个月期和一年期NDF价差持平.

美元/韩元现汇KRW=KFTC下跌0.7%至1,126.3,跌破100周移动均线切入位1,132.7以及8月至10月升势的50%费波纳奇回档位1,128.6,该货币对的61.8%回档位处在1,109.8.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]