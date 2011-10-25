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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 10:23 BJT

〔日本经济〕日本在泰国的银行和企业并未因洪灾而出现资金困难--央行

路透东京10月25日电---日本央行一高层官员周二表示,日本在泰国的银行和企业并没有因洪灾面临资金困难,但央行正密切关注事情的进展.

日本央行称,正在考虑同泰国央行共同出台一项计划,以日本公债作为担保品提供泰铢资金,帮助受洪灾影响的企业进行融资.

日本央行该位官员称,作为确保市场稳定举措的一部分,日本和泰国央行自去年初就已经在考虑这一计划,但决定在周二公布计划纲要,因这亦将为在泰国受灾地区有业务的企业提供帮助.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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