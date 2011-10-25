〔日本经济〕日本在泰国的银行和企业并未因洪灾而出现资金困难--央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月25日电---日本央行一高层官员周二表示,日本在泰国的银行和企业并没有因洪灾面临资金困难,但央行正密切关注事情的进展.
日本央行称,正在考虑同泰国央行共同出台一项计划,以日本公债作为担保品提供泰铢资金,帮助受洪灾影响的企业进行融资.
日本央行该位官员称,作为确保市场稳定举措的一部分,日本和泰国央行自去年初就已经在考虑这一计划,但决定在周二公布计划纲要,因这亦将为在泰国受灾地区有业务的企业提供帮助.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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