〔日本经济〕日本在泰国的银行和企业并未因洪灾而出现资金困难--央行

路透东京10月25日电---日本央行一高层官员周二表示,日本在泰国的银行和企业并没有因洪灾面临资金困难,但央行正密切关注事情的进展.

日本央行该位官员称,作为确保市场稳定举措的一部分,日本和泰国央行自去年初就已经在考虑这一计划,但决定在周二公布计划纲要,因这亦将为在泰国受灾地区有业务的企业提供帮助.(完)