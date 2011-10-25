〔中欧贸易〕欧盟多数国家支持对中国钢管实施惩罚性关税--消息人士

路透布鲁塞尔10月24日电---欧盟(EU)外交人士周一表示,欧盟各国政府批准对能源领域使用的中国钢管实施五年惩罚性关税.这对于德国和西班牙钢铁生产商来说是一个胜利.

在上周五召开的会议上,代表欧盟各国政府的外交官多数都支持该提案,对从中国进口的钢管徵收最高达68%左右的关税.欧盟每年从中国进口的钢管大约价值5亿欧元.

这项关税必须在年底前实施,将取代现行的最高达71.5%的临时性关税.

"由于原始计算结果存在一些技术性错误,这次关税略有下调,"一名外交人士表示.(完)