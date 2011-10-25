〔中欧贸易〕欧盟多数国家支持对中国钢管实施惩罚性关税--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透布鲁塞尔10月24日电---欧盟(EU)外交人士周一表示,欧盟各国政府批准对能源领域使用的中国钢管实施五年惩罚性关税.这对于德国和西班牙钢铁生产商来说是一个胜利.
在上周五召开的会议上,代表欧盟各国政府的外交官多数都支持该提案,对从中国进口的钢管徵收最高达68%左右的关税.欧盟每年从中国进口的钢管大约价值5亿欧元.
这项关税必须在年底前实施,将取代现行的最高达71.5%的临时性关税.
"由于原始计算结果存在一些技术性错误,这次关税略有下调,"一名外交人士表示.(完)
--编译 张涛;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。