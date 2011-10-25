〔新西兰经济〕财政部重申将在2014/15年度恢复预算盈馀

路透惠灵顿10月25日电---新西兰财政部周二在大选前的经济和财政预估更新中重申,新西兰将在四年内恢复预算盈馀,而且在成长前景变弱的情况下维持借款计划不变.

"尽快恢复盈馀是政府提振国民储蓄和平衡经济所能做的最重要的事情之一."新西兰财长英格利希说.

新西兰财政部对5月时的预算预估做出了小幅变动,但仍预计今年预算赤字将较2010/11年度创纪录的184亿新西兰元减半,明年将继续减半,并在2014/15年度恢复盈馀.

更新的预估显示,新西兰经济2012-2016年间平均年成长将近3%,同期将新增就业岗位逾15万个.

英格利希还说,很多发达国家成长前景减弱,这有助于低利率,而新西兰与澳洲和快速成长的亚洲经济体贸易联系增强,料将令新西兰获益.

"全球成长前景降低料将令低利率维持更长时间."英格利希称.

因基督城地震,财政部预计预算赤字将小幅增加,目前预计截至2012年6月30日的12个月,排除损益後经营结余(OBEGAL)为赤字109亿新西兰元(88亿美元),5月的年度预算预计赤字为97.4亿新西兰元.

新西兰财政部将截至2012年3月的一年经济成长率预估提高至2.3%,5月预算的预期为成长1.8%.2013年经济成长预估则从4.0%下调至3.4%.(完)